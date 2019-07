Vídeo: 700 voluntários do Dia C atendem população na Arena da Amazônia

Manaus - Moradores de várias zonas de Manaus procuraram os serviços oferecidos na Arena da Amazônia no último sábado (6). O evento é em comemoração ao "Dia C", que significa o "Dia de Cooperar". Essa programação acontece todos os anos desde 2014, sempre na primeira semana de julho e atende toda comunidade.

A ação é nacional e acontece simultaneamente em mais de 400 cidades com serviços como: emissão de RG, carteira de trabalho, corte de cabelo, atendimento odontológico e outros.

O objetivo desse evento é mostrar a sociedade que atitudes simples como um simples corte de cabelo podem mudar o planeta, além de transformá-lo em um mundo mais justo e feliz e essa iniciativa tem dado certo.

Neste ano mais de 20 cooperativas participaram da ação com a ajuda de 700 voluntários. Para José Merched, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas (OCB-AM) em Manaus, o privilégio de ver o sorriso no rosto dessas pessoas é a melhor parte.

O evento terminou às 14h e mais de mil pessoas foram beneficiadas. Quem não conseguiu ir até a arena, ano que vem tem mais com a certeza de que pequenas ações, movem o mundo.

Autor: Mei Shapiama/TV Em Tempo

