Vídeo: ação da prefeitura atende mil moradores da Compensa

Manaus - A ação itinerante ofereceu serviços de emissão de RG, atendimento médico e judicial aos moradores da Zona Oeste de Manaus, no último sábado (6). Enquanto os mais velhos eram atendidos as crianças se divertiam com pinturas no rosto e em papel. Os pequenos também participaram de exposições educativas.

De acordo com o coordenador Marivaldo Rolim, o objetivo é levar cidadania aos manauaras que moram longe do centro da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, em parceria com outros 20 órgãos municipais e estaduais.

A próxima edição do Prefeitura Mais Presente acontece no dia 21, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Quem quiser participar precisa ficar atento às redes sociais do Procon Manaus para saber em qual escola a ação será realizada.

