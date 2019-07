Vídeo: imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo volta a Parintins

Parintins (AM) - Depois de peregrinar por várias paróquias de Manaus, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, retornou na manhã do último sábado (6) à Ilha Tupinambarana. Uma multidão acompanhou a transladação da santa até a Igreja Matriz de São José Operário, no bairro do mesmo nome, na zona oeste de Parintins.

O círio que abriu oficialmente a festa da padroeira da diocese de Parintins saiu às 18h da Matriz de São José Operário com destino à Catedral do Carmo, no centro da cidade.

Os moradores da rua Álvaro Maia, por onde o círio vai passar, trabalharam a noite toda ornamentando a via que, nesta data, se transforma na avenida da fé.

Origem do costume

A devoção à Nossa Senhora do Carmo vem do século XVII com a chegada dos padres carmelitas à Vila Nova da Rainha, hoje Parintins. O ponto alto dos festejos será no dia 16 de julho, quando acontece a procissão solene de encerramento do maior evento religioso do baixo Amazonas.

