Dia Nacional da Ciência: Seduc põe em prática projeto Curumim na Chuva

Manaus- Nesta segunda-feira (8), é celebrado o Dia Nacional da Ciência. Não à toa, neste mesmo mês, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), colocará em prática o projeto Curumim na Chuva, que prevê a instalação de pluviômetros em pelo menos 30 escolas da rede pública de Manaus. A Escola Estadual Nathalia Uchoa, localizada na rua Waldomiro Lustosa, bairro Japiim 2, será a primeira a receber a iniciativa.

De acordo com a técnica do CPRM, Itaní Oliveira, o programa formará uma nova rede de monitoramento, ‘administrada’, desta vez, por alunos e professores da rede estadual de ensino. “Nosso objetivo é pegar os pluviômetros descartados pelo CPRM [que seguem funcionando], fazer uma manutenção e instalá-los nessas unidades de ensino”, contou a técnica.

Para executar o projeto, o CPRM fornecerá capacitação de professores, estudantes e servidores da Seduc-AM; materiais didáticos; e a implantação, manutenção e/ou reparo dos pluviômetros. Com isso, Itaní acredita que o Curumim na Chuva permitirá a realização de uma análise das mudanças climáticas em todas as zonas da capital amazonense.

“Manaus possui muitas ilhas de calor e tem crescido bastante nos últimos anos. Não temos pluviômetros o suficiente para fazer um monitoramento em nível de pesquisa. O Curumim na Chuva fará uma análise das áreas que mais chovem, das que mais sofrem com desmatamento e por aí vai”, acrescentou.

A partir desses índices, poderão ser criadas ações para amenizar as mudanças climáticas na cidade. “Não será uma pesquisa rápida, pois uma análise bem feita leva em torno de um a dois anos para ser feita. Será um processo contínuo e, com o tempo, queremos expandir para outros municípios do Amazonas”, reforçou a técnica.

Parceria

Segundo Itaní Oliveira, o Curumim na Chuva promete não somente firmar uma parceria entre a Seduc-AM e o CPRM, mas também promover uma integração entre os corpos docente e discente da rede pública de ensino e a comunidade amazonense.

“Queremos firmar uma parceria com a sociedade e fazer com que essa experiência leve a população de Manaus a refletir sobre as mudanças climáticas. Agora, o próprio morador poderá detectar ações diárias que influenciam no microclima da sua região”, completou.

Auxílio na sala de aula

Além do monitoramento das mudanças climáticas na capital, a técnica do CPRM defende que os pluviômetros poderão ser utilizados, ainda, para auxiliar os professores em sala de aula. “Há maneiras de encaixá-los em algumas disciplinas, como Matemática e Geografia, por exemplo”, finalizou.

Data

O Dia Nacional da Ciência foi sancionado em 2001, pela Lei nº 10.221, e homenageia o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. Desde então, a SBPC se tornou um dos pilares para professores, alunos e pesquisadores de todo o país.

A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do Brasil, estimular o gosto dos jovens pela ciência e divulgar o saber científico para a sociedade.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: ação da prefeitura atende mil moradores da Compensa