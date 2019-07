Vídeo: todas as passarelas de Manaus devem ser restauradas neste ano

Manaus - Diversas passarelas na cidade estão em situações precárias. São rachaduras, piso quebrado, grades enferrujadas e outras situações que oferecem riscos aos usuários. Manaus possui 25 passarelas, e a prefeitura anunciou que vai revitalizar todas elas até o fim do ano por meio de parcerias com empresas privadas.

Parte da passarela da avenida Torquato Tapajós desabou após uma forte chuva. Uma área ficou completamente alagada e acabou comprometendo a estrutura, mas já foi feito um serviço de contenção no igarapé e ela já está liberada para o uso.

A escadaria desabou em fevereiro e foi trocada há pouco mais de um mês. Além disso, toda a estrutura foi reforçada e uma nova iluminação instalada. O local também ganhou novas grades e pintura.

Outra passarela que passou por revitalização foi a localizada na avenida Djalma Batista. A passarela é uma das mais utilizadas pela população porque fica em uma área de grande movimentação e dá acesso a um shopping da capital.

Todas as passarelas devem ser entregues até o fim do ano pintadas, iluminadas e com serviço de jardinagem.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: parte de passarela na Torquato cai após enxurrada em Manaus

Após revitalização, prefeitura libera passarela da Torquato Tapajós