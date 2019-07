Rua esburacada no Vila da Prata é motivo de reclamação dos moradores

Bairro Vila da Prata ao bairro Compensa, situado também na Zona Oeste | Foto: Izaías Godinho

Manaus - “A via já está esburacada há um bom tempo. E os serviços que fazem aqui não têm qualidade”, afirma uma moradora da rua Bela Vista, localizada no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus. Conforme a comerciante, que preferiu manter o anonimato, por conta do intenso tráfego de veículos no local, a via fica comprometida e isso tem tirado a tranquilidade dos moradores da área.

A moradora disse ao Portal Em Tempo que a via serve como um atalho que liga o bairro Vila da Prata ao bairro Compensa, situado também na Zona Oeste. De acordo com a mulher, a intensa circulação de veículos pesados no local prejudica as condições asfálticas da via. “Há mais de um ano a rua está desse jeito.Quando eles vêm aqui, tapar buracos, fazem só uma enganação. O serviço não dura nem três meses e voltam os buracos de novo. Precisamos da resposta das autoridades”, afirmou a mulher.

Outro morador que também preferiu manter o anonimato, disse que os buracos prejudicam a mobilidade dos residentes e afirmou que a via fica intrafegável em horário de pico. “Depois das 17h aqui fica entupido de carros. A gente precisa andar nas calçadas ou pelo meio da rua para poder se locomover. Moro aqui há 13 anos e vi apenas serviços 'faz de conta' nessa via. Nunca vi fazerem um recapeamento”, frisou o morador.

A reportagem do Portal Em Tempo esteve no local e constatou que em várias partes da via há falta de pavimentação, e por se tratar de uma rua que faz ligação entre bairros, no trecho existe o grande fluxo de veículos e moradores.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou ao Portal Em Tempo que vai atuar durante a semana com serviços de drenagem superficial e tapa-buracos no bairro São Jorge e a comunidade Vila da Prata está na programação para ser atendida por meio de mutirão de obras de finais de semana deste mês de julho.

A secretaria afirmou, ainda, que a rua Bela Vista foi inserida no cronograma e obras.



