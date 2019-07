Homem desparece após canoa naufragar no rio Negro

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) faz buscas por um homem que desapareceu após o naufrágio de uma canoa no rio Negro, nas proximidades do Cacau Pirêra. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (9).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta de meia-noite, três homens tentaram atravessar o rio de canoa. Por conta da forte chuva, a canoa virou. Dois passageiros conseguiram nadar até a margem. Entretanto, um segue desaparecido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h desta terça-feira (11) e segue em busca do desaparecido, que assim como os outros dois, não foram identificados até o momento.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Corpos de irmãos mortos em naufrágio chegam ao IML, em Manaus