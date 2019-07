Vazante: rio Negro apresenta redução de 26 cm em Manaus

Manaus - Após uma crescente cheia do rio Negro no primeiro semestre do ano , chegando a cota máxima de 29,42 metros, fazendo com que a Prefeitura declarasse estado de emergência, o período da vazante começou. Desde o início de julho até esta terça-feira (9), o rio Negro reduziu cerca de 26 centímetros, atingindo a marca de 29,16 metros.

Segundo o engenheiro do Porto de Manaus, Valderino Pereira, responsável pela medição diária do rio Negro, ainda não se pode afirmar se a vazante será intensa, provocando uma grande seca ou se reduzirá a um nível de diferença menor que a cota atual. O período de descida do rio dura até meados de novembro.

“Hoje o nível do rio Negro é de 29,16 metros. Apesar de temos uma redução significativa se comparado ao primeiro semestre do ano. O nível ainda ultrapassa a cota máxima declarada como situação de emergência pela Prefeitura, que é de 29 metros. Por isso ainda é cedo afirmar se teremos uma grande seca”, contou Valderino.

Engenheiro do Porto de Manaus, Valderino Pereira. | Foto: Marcely Gomes

Situação de emergência

No dia 3 de junho, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência na capital por conta da enchente. O decreto foi feito no Diário Oficial do Município.

Desde então, a prefeitura realiza ações para combater danos causados pela enchente dos rios Negro e Amazonas pelo prazo de 180 dias. Caso seja necessário, a prefeitura afirmou irá solicitar recursos do governo federal.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Cheia do rio Negro prejudica comerciantes no Centro de Manaus