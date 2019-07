Vídeo: mudanças na legislação diminuem tempo na emissão de CNH

Manaus - Com as mudanças na legislação de trânsito, aulas em simulador deixam de ser obrigatórias, assim o processo ficará mais barato e mais rápido. Para alguns, essa é uma etapa importante para a aprendizagem do novo condutor.

A carga horária de aulas práticas para quem quiser tirar a habilitação da categoria B também será reduzida. Serão só 20 horas agora. Quem optar por pilotar a famosa "cinquentinha", nem precisará fazer aulas, pode ir direto para a prova prática.

As alterações foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e passam a entrar em vigor em setembro deste ano. Outra novidade, é que o Detran aumentou de vagas para os exames práticos, que reduzem o tempo de agendamento para a prova. Agora ela pode ser realizada em até 15 dias.

As mudanças permitirão dobrar o número de examinadores e criar horários extras para a realização das provas. O Contran também estendeu o prazo para que todos os estados adotem a placa padrão "Mercosul". A data limite foi adiada até o dia 31 de janeiro de 2020.

O pacote de mudanças também tornou opcional a troca de placas depois da venda de um veículo.

