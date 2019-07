Vídeo: entenda PL que irá multar quem acorrentar animais em Manaus

Manaus - Um Projeto de Lei (PL) pretende proibir o uso de correntes em animais domésticos, em Manaus. O PL ainda prevê multa para os donos que não se adequarem.

A autora do projeto, deputada estadual Joana D'Arc (PR), acabou deixando dúvidas em determinadas situações. Como fica o cão bravo? E na hora de levar o animal para passear? Ela reclama que a iniciativa está sendo mal interpretada.

Passear com corrente leve e deixar preso na hora de comer é permitido. Prender durante o dia e soltar durante a noite só pode desde que o animal tenha espaço suficiente para fazer suas necessidades, se alimentar e precisa estar protegido do sol e da chuva. Ou seja: a corrente fica proibida se o caso se caracterizar como maus-tratos.

O Projeto de Lei ainda está no começo, mas já tramita entre as comissões da casa legislativa, para entrar em votação no plenário. Ainda deve ser aberto um canal para denúncias. Se ela for confirmada, o dono pode pagar multa. O valor mínimo é de R$ 1.026.

O veterinário Maurício Sansão é contra o Projeto de Lei. Para ele, o pobre vai pagar a conta e a iniciativa é puro marketing

