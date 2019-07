Aproximadamente 286 mil turistas desembarcaram no Amazonas

Em 2018, houve um total de 13.438 turistas que no período de janeiro a maio | Foto: Clóvis Miranda/ Amazonastur

Manaus- O Departamento de Estatística da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) registrou um aumento de 3,32% no número de turistas que desembarcaram no estado, em 2019. Os dados parciais apontam a chegada de 285.304 turistas nos primeiros cinco meses deste ano.

Ainda de acordo com a Amazonastur, o maior crescimento no período foi detectado no desembarque de turistas estrangeiros, cujo percentual ficou em 4,26%, o que representou a chegada de 106.435 turistas internacionais.

Para a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, os números são satisfatórios, mas a pasta, em parceria com os demais órgãos e iniciativa privada, vai intensificar o trabalho para atrair ainda mais turistas para o Amazonas.

“Ninguém pode fazer turismo sem pensar em parcerias. Com elas formadas, nós vamos chegar muito longe. Nós queremos chegar num patamar, pelo menos nos números de 2014 (mais de 1 milhão de turistas no Amazonas). Hoje, nós voltamos para os números de 2009, porque o Amazonas está recebendo pouco mais de 600 mil turistas. Isso é muito pouco, se formos levar em consideração ao potencial que temos no estado”, comentou a presidente Roselene Medeiros.

Já em relação ao visitante nacional, também foi registrado um crescimento de 2,14%, nos cinco primeiros meses do ano, saindo de 160.610 de janeiro a maio de 2018, passando para 164.150 em 2019.

Os dados apontaram ainda um crescimento no número de turistas que não especificam a procedência. Em 2018, houve um total de 13.438 turistas que no período de janeiro a maio não informaram sua procedência; sendo que no mesmo período de 2019 esse volume foi de 14.819, que representa um crescimento de 10,28%.

