Trabalha com transporte escolar? Detran-AM oferta 200 vagas em cursos

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com inscrições abertas para 200 vagas destinadas aos cursos de atualização e especialização nas áreas de transporte escolar, veículos de emergência e capacitação para monitor de transporte escolar.

As inscrições ocorrem em períodos distintos e as atividades serão desenvolvidas entre os meses de julho e outubro. O objetivo é atualizar e capacitar os motoristas para garantir a segurança e regularizar a situação destes profissionais.

Monitor de Transporte Escolar

As inscrições para o Curso de Monitor de Transporte Escolar começaram nesta terça-feira (9) e irão até o dia 26 de julho. São oferecidas 100 vagas, as aulas serão ministradas nos dias 27 de julho e 3 de agosto, das 8h às 18h.

Os interessados devem se inscrever na Gerência para Educação de Trânsito, das 8h às 14h, na sede do órgão, localizada na avenida Mário Ypiranga, Parque Dez de Novembro, zona centro-sul. O candidato deverá doar no ato da inscrição duas latas de leite em pó (leite integral).

É pré-requisito para inscrição ser maior de 18 anos, ter ou estar cursando o Ensino Fundamental 2 (declaração original ou cópia e original do certificado), apresentar cópia do RG, CPF e atestado de antecedentes criminais, que pode ser emitido pelo site da Polícia Federal (imprimir com a validação no verso). A certificação do curso dependerá de 100% da frequência do aluno/participante e o aluno quer faltar no primeiro sábado estará automaticamente eliminado do curso.

Cursos Especializados

Os Cursos Especializados para Condutores de Veículos de Transporte Escolar e Condutores de Veículos de Emergência também estão com inscrições abertas e serão realizados de 28 de agosto a 5 de outubro (seis sábados). Cada um oferece um total de 25 vagas e o valor da matrícula é de R$ 226,11. As inscrições seguem até o preenchimento das vagas ofertadas.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site do Detran-AM, na aba ‘Habilitação’ e em seguida clicar na seção ‘Cursos Condutores / Instrutores’ e no curso escolhido. O agendamento não garante a vaga no curso. Caso o agendamento seja posterior à data de início do curso, o candidato deve imprimir o comprovante de agendamento e se dirigir a gerência de Educação para o Trânsito, na sede do Detran-AM.

Pré-requisito

É pré-requisito para a inscrição no Curso Especializado para Transporte Escolar o candidato ser maior de 21 anos, estar habilitado, no mínimo, na categoria D, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, além de não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir. As provas serão realizadas ao término de cada módulo para os alunos que não tiverem faltas.

Para inscrição no Curso Especializado para Condutores de Transporte de Emergência é pré-requisito para inscrição o candidato ser maior de 21 anos, estar habilitado em uma das categorias A, B, C, D ou E, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, além de não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

Cursos para atualização

As inscrições para os cursos de atualização para Transporte de Emergência e Transporte de Escolares podem ser feitas diretamente no site do Detran-AM, na aba ‘Habilitação’ e em seguida clicar na seção ‘Cursos Condutores / Instrutores’ e no curso escolhido.

Os dois cursos serão realizados nos dias 10 e 17 de agosto, das 8h às 16h. Cada curso oferece um total de 25 vagas e as inscrições seguem até o preenchimento das vagas ofertadas. O candidato deve deixar claro que fará o curso de ‘atualização’ escolhendo o curso de emergência ou escolar quando for emitir o boleto da taxa, com valor de R$ 175,99.

O agendamento não garante a vaga no curso. Caso o agendamento seja posterior à data de início do curso, o candidato deve imprimir o comprovante de agendamento e se dirigir a gerência de Educação para o Trânsito, na sede do Detran-AM.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Número de vagas para exames práticos é ampliado em 70%, diz Detran-AM