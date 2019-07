Além de fiscalizar, nova sede da VISA Manaus vai garantir orientação

A nova sede fica localizada na rua Japurá, 824, Cachoeirinha, Zona Sul da capital | Foto: George Dantas

Manaus - Na tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Manaus inaugurou a nova sede da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus). O novo prédio fica localizado na rua Japurá, nº 824, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital.

De acordo com a Prefeitura, a nova sede ampliará as condições de atendimento aos usuários e a estrutura do órgão, que é responsável pelo controle sanitário de produtos e serviços de interesse à saúde na capital.

A unidade substitui a antiga sede, que ficava localizada no Distrito de Saúde Oeste, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde a Visa funcionou por 12 anos, contando com sete guichês de atendimento e orientação.

Para o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, o sentimento com a nova sede é de satisfação.

''A inauguração da nova sede da Visa Manaus é um novo marco para a nossa instituição, pois era uma reivindicação antiga dos servidores ocupar um espaço adequado, permitindo que nossos funcionários atendam o contribuinte - que verá seu dinheiro sendo aplicado corretamente. É uma alegria e satisfação muito grande, de todos os 150 servidores da Visa Manaus, que irá melhorar em muito nosso serviço e nossas fiscalizações'', comentou Magaldi.

Para o secretário, quem mais se beneficia com a nova sede é a população. ''A Visa por ser um órgão fiscalizador, precisa ter boas condições de atuação, para que cumpra bem as suas funções, dando primeiramente o exemplo. É um grande legado que o prefeito Arthur Neto deixa para a população, nos dando um local adequado'', disse ele.

De acordo com Marcelo, o atendimento no local já está aberto à população, apesar de atualmente a Visa Manaus ser automatizada, com seus serviços podendo os feitos de forma online. Além da versão digital, eles também prestarão serviços na nova sede, que entra em funcionamento a partir de amanhã (10).

Para a Visa Manaus, o foco nesse segundo semestre será modernizar ainda mais os atendimentos, por meio de internet e aplicativos, de forma a agilizar os procedimentos realizados pelo órgão.

O secretário termina comentando sobre o processo que vive a Visa Manaus na capital. ''Nossa vigilância hoje é focada em fiscalização e orientação, não apenas na punição dos fiscalizados, que é uma visão errada que muitos têm do órgão, de não apenas ser algo punitivo e sim de auxilio e instrução'', finalizou ele.

