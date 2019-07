Fiocruz seleciona facilitadores para atuarem em curso de atualização

Fiocruz seleciona profissionais com nível superior | Foto: Divulgação

Manaus- O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) divulga a Chamada Pública Nº 006/2019 para a seleção de profissionais com nível superior que irão atuar nos municípios do Amazonas como facilitadores, para a realização do curso de atualização Organização de Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Agravos Notificáveis e Organização de Ações de Monitoramento de Agravos Imunopreveníveis.

As inscrições estão abertas no período de 8 a 17 de julho. Esclarecimentos sobre documentos e envio de inscrição podem ser solicitados somente por e-mail.

Para este processo seletivo estão sendo ofertadas 30 vagas. A seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira de Avaliação de Currículo com Comprovação dos Itens de Pontuação e, a segunda, de Avaliação de Desempenho.

Acesse a Chamada Pública Nº 006/2019.

Requisitos

1. Possuir nível superior completo, preferencialmente na área de saúde;

2. Ter boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoais;

3. Ter disponibilidade de dedicação exclusiva durante todo o período de realização das ações educativas, inclusive nos finais de semana;

4. Ter disponibilidade para participar de todas as etapas do treinamento/capacitação a ser realizado na cidade de Manaus (AM).

Sobre o Qualifacasus



O Projeto QualificaSUS é uma iniciativa do ILMD/Fiocruz Amazônia que tem como objetivo qualificar o corpo de trabalhadores no nível da gestão e do serviço das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Amazonas e órgãos parceiros, a fim de proporcionar um serviço de melhor qualidade e efetividade aos usuários do SUS.

São cursos de atualização, especialização e mestrado que adotarão modelo pedagógico pautado na integração ensino-serviço, na problematização da realidade local, na valorização do conhecimento e experiência do trabalhador, entendido como sujeito das práticas de gestão e sanitárias desenvolvidas nas unidades de saúde.

Os cursos serão ofertados em todos os 61 municípios, além da capital Manaus. A iniciativa conta com recursos oriundos de emenda 71040010, da bancada parlamentar do Amazonas e com parceria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM).

*Com informações da assessoria

