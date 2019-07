Zona Norte de Manaus: Prefeitura anuncia mudança na linha 055

Manaus- A Gestão de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que a linha 055, que realiza a rota Terminal 3 / comunidade América do Sul / Santa Marta / Viver Melhor 4, passará a atender o conjunto da zona Norte nos dois sentidos, bairro/Centro e Centro/bairro, pela feira da Sepror, a partir desta quarta-feira, (10).

A mudança se dá em virtude da continuação das obras de infraestrutura de drenagem do Anel Viário Sul, para duplicação da estrada do Tarumã, no trecho entre as avenidas Torquato Tapajós e Turismo, na zona Oeste, que estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“Essa alteração da linha 055 vai atender a demanda de usuários da área do Viver Melhor durante essa fase da obra, que vai até a próxima segunda-feira, dia 15”, informou o diretor-presidente da Gestão de Transporte do IMMU, Franclides Corrêa Ribeiro.

