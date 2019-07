Em Manaus, ônibus perde controle, bate dois carros e invade duas casas

Manaus - Após perder o freio, um ônibus da linha 456 desceu uma ladeira sem controle, colidiu com dois carros e invadiu duas casas localizadas na avenida Preciosa, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. No local não houve vítimas, apenas o susto nos moradores gerado por toda situação.

Conforme a tenente Danielle, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura foi acionada parra fazer para dar apoio a ocorrência. Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local orientando os motoristas que passam pela via.

Ainda conforme a polícia, os carros atingidos são modelos Montana de cor azul e Saveiro de cor preta. No local estão os responsáveis pela empresa do coletivo que estão conversando com os proprietários dos veículos e das residências para sanar o dano.

