Governo dispensa estagiários e espaços culturais reduzem atendimento

Manaus - Os espaços culturais do Centro de Manaus administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) podem ter sua rotina de visitação alterada. Isso porque os estagiários, que fazem o trabalho de guia e visitação pelos locais históricos, foram desligados da Secretaria.

De acordo com uma fonte que trabalha na Secretaria, que pediu para permanecer no anonimato, o desligamento dos estagiários teria acontecido nesta terça-feira (9). "Sem estagiários, os museus e centros culturais não poderão funcionar. São eles que fazem esse trabalho de atendimento ao público externo. Os museus vão ficar fechados, infelizmente", disse a fonte.

Falta de contrato

Outra estagiária, que preferiu não se identificar, afirmou que os estagiários estão sem contrato com a SEC e, por isso, não estão trabalhando. Segundo ela, a própria SEC está sem contrato com uma empresa integradora de estagiários e, por isso, estão sem estagiários.

"Todos os anos, a SEC renova o contrato com alguma empresa integradora, só que nesse ano, o contrato não foi aceito e eles estão em busca de um novo contrato. Daí, eles nos dispensaram, e nós só podemos voltar a trabalhar quando esse novo contrato for celebrado", relatou.

Rotina de visitação

A equipe de reportagem do EM TEMPO esteve em quatro espaços culturais da capital amazonense: o Teatro Amazonas, o Centro Cultural Palácio da Justiça, o Palacete Provincial e o Centro Cultural Palácio Rio Negro, todos localizados no Centro de Manaus.

Visitações ocorriam normalmente nesta terça-feira no Teatro Amazonas | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Dos quatro locais, o único que não estava com a visitação funcionando era o Palacete Provincial, que abriga a Pinacoteca do Estado do Amazonas, o Museu de Numismática Bernardo Ramos, o Museu da Imagem e do Som do Amazonas, o Museu Tiradentes, o Museu de Arqueologia e o Laboratório de Arqueologia Alfredo Mendonça de Souza. Segundo o que foi informado pela segurança, o Palacete estava fechado nesta terça-feira em virtude de uma manutenção na rede elétrica do prédio, fundado em 1874 e que já funcionou tanto como sede do governo provincial como quartel da Polícia Militar do Amazonas.



No Centro Cultural Palácio Rio Negro e no Centro Cultural Palácio da Justiça, a visitação estava funcionando normalmente, mas sem o apoio de guias turísticos. De acordo com um funcionário do espaço, o novo formato estava sendo adotado em virtude da mudança de governo e de gestão da SEC. Já no Teatro Amazonas, a visitação estava ocorrendo normalmente, inclusive guiada por estagiários.

O que diz a SEC

Em nota, a SEC informou que a Comissão Geral de Licitação (CGL) lançou edital com o objetivo de contratar empresas especializadas em recrutamento e seleção de estagiários de nível Médio e Superior para atender às necessidades dos órgãos do Executivo estadual. Segundo a secretaria, o serviço foi solicitado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Ainda segundo a pasta, o atendimento ao público nesta terça-feira foi suspenso apenas na Galeria do Largo, na Casa das Artes e no Palacete Provincial. Segundo a nota, o processo de credenciamento das empresas está previsto para ocorrer entre 8 e 17 de julho. "Enquanto aguarda o resultado do credenciamento, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) está reorganizando seu quadro funcional para que não haja interrupção do atendimento ao público. Com as medidas adotadas pela secretaria, todos os espaços voltam a funcionar nesta quarta-feira", finaliza o comunicado.

