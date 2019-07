Manaus Solidária lança campanha para arrecadação de brinquedos

Manaus - A Prefeitura de Manaus lançou a campanha de arrecadação de brinquedos para “Festa das Crianças 2019”, que será realizada em outubro, por meio do Fundo Manaus Solidária. A programação acontece, preferencialmente, em áreas de vulnerabilidade social e tem como objetivo levar diversão às crianças, com atividades lúdicas, esportivas, educativas e culturais. A ação mescla brincadeiras de rua com oficinas de educação para o trânsito, limpeza bucal, noções de preservação ambiental, reaproveitamento de resíduos sólidos e apresentações culturais.

O lançamento foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. “Convido toda a sociedade civil a nos ajudar nessa campanha do bem, que visa atender crianças da nossa cidade com muita alegria, diversão e entretenimento de qualidade, mas também com educação ambiental, no trânsito, em saúde. Essa ação é para levar alegria para as nossas crianças, mas também quer lhes mostrar que elas têm muito o que aprender e que podem ter novas oportunidades de vida. Os presentes não precisam ser caros, o que mais tem valor é o que eles irão significar para essas crianças nessa data simbólica”, disse Elisabeth Valeiko.



Há três anos, o Fundo Manaus Solidária promove as festas pelo Dia das Crianças e, somente no ano passado, 3.350 crianças foram beneficiadas diretamente por meio de três grandes festas, realizadas na escola municipal Professora Sílvia Helena Bonetti, escola municipal especial André Vidal de Araújo, escola municipal Francisco Nunes da Silva e uma menor, no Grupo Raio de Sol.

O Grupo Raio de Sol assiste crianças e adolescentes que buscam tratamento médico para doenças sanguíneas em Manaus e são atendidos pela Fundação Hemoam.

Para o prefeito Arthur Neto, as arrecadações devem começar cedo para atingir o maior número de pessoas possível. “Precisamos de tempo para chegar em mais e mais corações da sociedade manauara. As pessoas que gostam de crianças, de solidariedade, vão prestigiar essa iniciativa que visa atingir o máximo de crianças das instituições atendidas pelo Manaus Solidária e de bairros vulneráveis. Para essas crianças é muito importante celebrar com, pelo menos, um brinquedinho. Vamos abrir nosso coração e nos preparar para distribuir muitos brinquedos em outubro”, finalizou o prefeito.

O ponto de coleta de brinquedos é a sede do Fundo Manaus Solidária, localizado na Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, 2.971, Compensa, zona Oeste.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Governo dispensa estagiários e espaços culturais reduzem atendimento