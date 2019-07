Bairros de Manaus ficarão sem água nesta quarta-feira (10)

Manaus - A Águas de Manaus informa, por meio de nota, que precisará interromper o serviço de abastecimento de água tratada em alguns bairros e conjuntos da zona Centro-Sul de Manaus nesta quarta-feira (10). A ação é necessária por conta do avanço das obras do complexo viário Roberto Campos, que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus, na avenida Constantino Nery. Uma tubulação de água tratada que passa pelo canteiro de obras precisa passar por ajustes. Para que os trabalhos aconteçam com segurança, o fornecimento de água será temporariamente suspenso apenas nos seguintes bairros e conjuntos do entorno: Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, conjunto Manauense, Chapada e Vila Amazonas.

Os trabalhos começam a partir das 20h desta quarta-feira (10), com previsão de conclusão já às 23h. Para minimizar os transtornos, uma força-tarefa será feita para que o abastecimento na região seja normalizado gradativamente em até 24 horas após a realização do serviço. A concessionária e as equipes da Prefeitura de Manaus vão atuar em conjunto na ação.



A Águas de Manaus reforça a necessidade da população reservar e fazer o uso consciente de água no período informado. Para minimizar os impactos, a concessionária disponibilizará carros-pipa para abastecer locais prioritários para a população como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas nas regiões que vão receber os trabalhos.



Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0406, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PACs e loja central da rua Leonardo Malcher, Centro.

*Com informações da assessoria

