Em Manaus, família busca paredeiro de jovem de 19 anos

Manaus - Drenner Clayver Maia Reis, de 19 anos, está desaparecido desde a noite do dia 9 de julho. De acordo com a mãe dele, Deliane Cruz, o jovem saiu, por volta das 19h, da casa onde mora, situada na travessa Professora Tália Pedra, conjunto Jardim dos Barés, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, e não retornou mais.

De acordo com familiares, o jovem é portador de transtorno mental. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) registrou o caso e participa da procura de Drenner.

Conforme a mãe, da última vez em que foi visto, Drenner estava vestindo uma blusa vermelha, uma bermuda tactel na cor azul e calçava sandálias modelo Crocs, na cor marrom.

A avó de Drenner, Maria de Lurdes Reis, de 61 anos, afirma que, por conta da do transtorno psicológico, o jovem realiza fugas recorrentes. "Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem dele. Estamos desesperados. Já é a terceira vez que ele foge", frisou a avó de Drenner.



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para o número: (92) 99192-8410.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.



*Com informações da assessoria

