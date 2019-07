Professor do AM é selecionado para Escola de Física na Europa

Manaus- Nos meses de agosto de setembro de 2019, o professor Kleber da Luz Bastos, do Campus Manaus Centro (CMC/IFAM), participará da Escola de Física da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Cern), que acontecerá em Portugal e Suíça. O docente selecionado é o único representante do Amazonas. A seleção ocorreu entre abril e maio deste ano.



Os candidatos selecionados participarão de cursos e visitas ao Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, em Lisboa-Portugal, nos dias 29 a 30 de agosto. Em seguida, as atividades ocorrerão na Escola de Professores na Cern em Língua Portuguesa, em Genebra-Suíça, no período de 01 a 07 de setembro. A Sociedade Brasileira de Física (SBF) é responsável pela organização da ida dos professores brasileiros.

Atualmente, o professor Kleber desenvolve suas atividades no Departamento de Infraestrutura e exerce a função de coordenador do curso de Edificações ofertado no CMC.

