Governo do Amazonas prossegue com obras na rodovia AM-010

Manaus - As obras da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, seguem em execução com o Plano Emergencial de Recuperação das Rodovias implementado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

As obras incluem os serviços de tapa-buracos, recapeamento asfáltico, reciclagem do pavimento e limpeza da camada vegetal das bordas da pista em trechos críticos da rodovia com o objetivo de garantir a trafegabilidade dos condutores de veículos leves e pesados.

Os serviços iniciaram no sentido do município de Itacoatiara para Manaus e, atualmente, estão sendo executados nos trechos considerados mais críticos, entre eles, nos quilômetros 210 e 220. A Seinfra ressalta que alguns trechos terão que passar por um processo de reciclagem, que consiste na retirada de todo o material ainda existente, que depois é misturado com material apropriado e reaplicado no leito da pista. Essa ação é feita por uma máquina específica, chamada recicladora.

“As obras estão cumprindo o cronograma de execução e vale ressaltar que esses serviços avançam ainda mais quando as condições climáticas são favoráveis para a movimentação dos maquinários. Esse trabalho é prioridade na gestão do governador Wilson Lima que fez a retomada da obra com um plano emergencial”, afirmou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Modernização e restauração

A Seinfra informa ainda que está em preparação no Setor de Projetos e Orçamentos um projeto Executivo de Modernização e Restauração da AM-010. Esse projeto será lançado ainda neste ano e tem a finalidade de adequar a rodovia às condições de tráfego existente diferente do projeto anterior.

