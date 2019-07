Professora de Manaus fica entre os classificados do 'Educador Nota 10"

Manaus - A diretora Regeane Ramos Chaves, 36, da escola municipal de educação integral Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, bairro Presidente Vargas, Zona Sul, está entre os 50 finalistas da 22ª edição do Prêmio “Educador Nota 10”, com o projeto “Do tradicional a uma educação inovadora”, na modalidade de ensino fundamental. A professora da Secretaria Municipal de Educação (Semed) superou os 4.876 trabalhos inscritos, entre professores e gestores das escolas públicas e privadas de 17 Estados brasileiros.

O Prêmio “Educador Nota 10” foi criado em 1998, pela Fundação Victor Civita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. A divulgação dos chamados 50 TOP finalistas ocorreu no último sábado (6). O anuncio dos 10 vencedores do premio será no dia 17 de julho. A cerimônia de premiação será realizada no dia 30 de setembro, em São Paulo (SP).

A premiação tem o apoio da Nova Escola, Instituto Rodrigo Mendes e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e o patrocínio da Fundação Lemann e Somos Educação. Desde 2018, o Prêmio “Educador Nota 10” é associado ao Global Teacher Prize, prêmio global de Educação.

Há 11 anos educadora na rede municipal de ensino, com graduação em Pedagogia e pós em Gestão e Supervisão Escolar, Regeane disse que o projeto envolve os 184 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da escola e explicou o que a motivou a participar do prêmio com profissionais de todo País.

“Eu tenho o privilégio de coordenar uma equipe de profissionais absolutamente competentes e engajados no seu fazer, pais que acreditam na escola e muitos profissionais da Semed que apoiam e incentivam a nossa prática, por esse motivo em pouco tempo conseguimos resultados surpreendentes. A minha ideia é transformar a escola para transformar as vidas que passarem por ela”, pontuou.

A gestora destacou o fato de estar entre os 50 finalistas de todo o Brasil, em especial sobre a Semed poder mostrar o trabalho realizado com os alunos da modalidade de ensino fundamental na escola.

“O orgulho de mostrar ao Brasil o compromisso das escolas do município de Manaus com uma educação pública de qualidade com práticas inovadoras que buscam cada vez mais transformar a sociedade. Com certeza, estou na expectativa de ficar entre os 10 e no dia 30 de setembro representar todos os educadores de Manaus, mostrando que aqui a Educação é de qualidade”, disse emocionada.

Sobre a participação no Prêmio “Educador Nota 10”, a gestora explicou como foi o procedimento para concorrer com profissionais da rede pública e particular. Para ela, não poderia ficar de fora deste momento, pois é importante que todo País saiba do trabalho realizado em Manaus. “Escrevi o relato do trabalho que venho realizando juntamente com toda a equipe da escola, desde que assumi a direção em junho de 2016”, disse a diretora.

