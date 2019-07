Feirantes irregulares tomam conta de ponte interditada em Manaus

Manaus - A situação da ponte da Rua Itaeté, localizada no bairro Mutirão, Zona Leste de Manaus, preocupa moradores. O local foi interditado em 2017 porque corria risco de desabar. Quem deu o laudo foi a Defesa Civil do município. Parte da ponte foi demolida depois de um ano e as obras pararam logo depois.

O feirante Davi Pimenta trabalha no local há mais de 15 anos e disse que a ponte já é a segunda a ser construída. São aproximadamente 400 barracas que ficam expostas nas ruas. O local não tem cobertura e a quantidade de lama deixa claro que o ambiente não é apropriado para vender alimentos.

Centenas de pessoas passam pelo trecho todos os dias. O que um dia já foi uma ponte hoje é um espaço estreito dividido por pedestres, motos e feirantes, situação perigosa pois a estrutura corre o risco de desabar.

Segundo o secretário de agricultura do município, Fábio Albuquerque, os feirantes que estão na área não têm autorização para trabalhar no local. Nas proximidades fica a feira da área onde 80 feirantes são legalizados. O secretário disse que não há como proibir a venda na região.

Albuquerque, ainda, disse que a competência da área é da secretaria de infraestrutura do município, que informou por meio de nota, que a ponte será substituída por um projeto de paisagismo e que todos os feirantes irregulares serão retirados do local.

