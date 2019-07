Moradores de várias zonas de Manaus reclamam sobre 'quedas' de energia

Manaus - Moradores de vários pontos da capital amazonense reclamam de oscilações no fornecimento de energia elétrica. Os bairros com maiores índices foram: Compensa, Santo Agostinho, Flores, Planalto, Novo Aleixo, Nova Cidade.

Conforme os moradores, em alguns bairros faltou energia durante a noite de segunda-feira (8) e madrugada de terça-feira (9).

O professor Almir Pessoa, morador do bairro Compensa, afirmou que por conta da ausência da energia elétrica não conseguiu dormir.

“Na segunda-feira (9) passamos a madruga toda sem energia elétrica, desde 23h até às 5h de terça. Eu e minha família não dormimos por conta disso. Ligamos para Amazonas Energia e responderam que já estavam cientes da situação e que já tinha uma equipe no local para resolver. Mas, ainda assim, na noite de ontem as oscilações continuaram”, contou Almir.

Almir, ainda, ressaltou da carência de iluminação à noite nas vias do bairro. “Pagamos pelo serviço que está incluso uma taxa de iluminação pública, porém as ruas do bairro ainda ficam totalmente escuras. Se não deixarmos a luz da frente de casa acesa, não conseguimos andar por conta da escuridão”, ressaltou.



Realidade que também se faz presente no outro lado da capital, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, onde a analista de produção, Nara Rios, também sofreu por conta da falta de energia.

"As oscilações estão ocorrendo todos os dias desde segunda. Quando a energia começa a enfraquecer, eu já tiro os aparelhos da tomada pois fico preocupada com a possibilidade de danificar os eletrodomésticos”, contou.

Os dois moradores entrevistados entraram em contato com a Amazonas Energia. A empresa informou que o motivo das oscilações aconteceu por conta de uma manutenção, segundo os moradores.

Amazonas Energia

A assessoria da concessionária de rede elétrica Amazonas Energia informou que para que seja possível verificar, é necessário que os denunciantes informem o número de protocolo de falta de energia, registrado em alguma central de atendimento da Distribuidora por parte do reclamante.

A empresa ainda informa que os moradores que estiverem enfrentando os problemas de oscilação deve entrar em contato com a central de atendimento 0800 701 3001, solicitação online pelo site

www.amazonasenergia.com ou baixar o aplicativo “Amazonas Energia” disponível no Google Play e App Store.

Loja de atendimento

No início desta quinta-feira (11), a Amazonas Energia inaugurou uma nova loja de atendimento ao cliente, totalmente automatizada, fácil localização, terminais de autosserviços e atendimento personalizado. A unidade está localizada na rua Major Gabriel, no cruzamento com a avenida Ayrão, bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul de Manaus.

Serviços como solicitação de nova ligação, 2ª via de faturas, negociação de débitos, mudança de titularidade, entre outros, poderão ser realizados na nova loja de atendimento, tanto para pessoa física quanto jurídica.



