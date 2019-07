Atenção moradores do São Raimundo, terminal do bairro é alterado

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa que a Gestão de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) irá, a partir desta quinta-feira (11), deslocar o Terminal das linhas 100 e 101, que funciona no bairro São Raimundo, Zona Oeste, para a rua Padre Augustinho Caballero, junto às linhas 111 e 112, no bairro Santo Antônio, naquela mesma Zona.

A alteração acontece em virtude da manutenção da rede de esgoto da rua praça Ismael Benigno e permanece até o término das obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), do Governo do Estado.

*Com informações da assessoria

