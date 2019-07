Corpo de sargento é resgatado após afogamento em lago no Amazonas

Reprodução

Careiro Castanho - Após três dias desaparecido no Lago do Mamori, no Careiro Castanho (distante 127 km de Manaus), o corpo de Silas Muniz Martins, sargento reformado da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (11).

Segundo informações de moradores do município, o sargento estava em uma lancha, quando provavelmente teve um mal súbito e caiu da embarcação.

Reprodução

O sargento morava nas proximidades do lago junto com a esposa. A lancha em que o policial estava foi encontrada girando no rio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada, na última quarta-feira (10), para realizar buscas pela vítima, porém o corpo do sargento só foi encontrado por volta das 10h de hoje (quinta-feira).

O CBMAM fez o transporte do corpo até o porto da Ceasa, na capital amazonense, de onde foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Oeste de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Grupo ligado à FDN é preso por tráfico de drogas e mortes em Manaus