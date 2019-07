Escola de Saúde Pública de Manaus completa um ano de atividades

O programa é inspirado no “Mais Médicos” do governo federal, o modelo tem como eixo a educação permanente em saúde | Foto: Suzana Martins/Em Tempo

Manaus - Com duas turmas em andamento e cerca de 116 alunos que recebem bolsa de estudos, que variam de R$ 900 a R$ 8,1 mil por meio do Programa Mais Saúde Manaus (Promais), a Escola de Saúde Pública da Prefeitura de Manaus (Esap) completa um ano de existência.

Na tarde desta quinta-feira (11), uma solenidade em comemoração à instituição aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste.



Inaugurada em julho de 2018, a curso oferecido pelo polo é a especialização em Saúde Pública e Programa de Residência Médica em Medicina Família e Comunidade.

De acordo com o prefeito Arthur Virgílio Neto, a escola tem foco na atenção primária da saúde. “A criação da escola é uma ideia tão boa que o Ministério da Saúde está planejando expandir para o Brasil e a população de Manaus merece ter uma saúde qualidade melhor. Encontramos a fórmula que é a Esap, mas tudo é um jogo de paciência porque sabemos que um dia a colheita vem e eu creio nesse projeto”, explanou.

O programa é inspirado no “Mais Médicos” do governo federal, o modelo tem como eixo a educação permanente em saúde. Os especialistas aprendem na prática e são protagonistas no processo de aprendizado.

Muito emocionada a diretora executiva da Esap e enfermeira, Kássia Janara destacou a importância da formação para os profissionais da saúde. “Passamos por muitas coisas até a chegada desse dia. Vale lembrar que temos como exemplo o Programa Mais Médicos, que trouxe a oportunidade do financiamento do SUS, como as bolsas. Estamos formando profissionais capacitados e ousados, que vão trabalhar o SUS mais qualificados”, destacou.

A Esap está credenciada na Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, a RedEscola/FIOCRUZ-RJ, e este ano passou a integrar o Projeto Nacional “RedEscola e nova formação em Saúde Pública” que ofertará o Curso de Especialização em Saúde Pública com ênfase na interprofissionalidade.

