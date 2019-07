Evento em Manaus discute os desafios e benefícios da amamentação

Manaus - Uma tarde para trocar experiências, compartilhar sentimentos e fazer novas amizades. Neste sábado (13), será realizada a primeira Roda Materna Florescer, a partir das 15h30, no Espaço Budhi, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 1392 - Adrianópolis (anexo Café com Texto). Com entrada gratuita, o evento é voltado para gestantes, mães, puérperas, vovós, titias e todas as mulheres envolvidas no universo da maternidade.

De acordo com as organizadoras, as doulas Mayrlla Motta e Nayla Nagawo, a ideia de realizar uma roda materna veio para suprir a necessidade que muitas mães têm de estar com outras mães. “Quando você nasce mãe começa a enxergar o mundo de outra maneira. Você se torna mais empática e, logo, passa a entender os dilemas de outra mãe. Por isso é tão importante para a maternidade estar entre mães”, ressalta Mayrlla. “Afinal de contas, uma mãe apoia e ajuda outra mãe. Queremos formar uma rede de apoio materna”, completa Nayla.

Roda de conversa

Em seguida, iniciará a roda de conversa com o tema “Amamentação”, facilitado pela enfermeira neonatal Rhamilly Amud. Há dez anos trabalhando na área materno infantil, a Tutora Rede Amamenta Brasil/MS diz que o período de zero a seis meses de idade do bebê é a época ideal para se investir, logo a amamentação é essencial. "Quando estou atendendo no consultório ou home care tenho a certeza de estar fazendo o melhor para essas mães ao dar apoio para ela e família por que amamentar não é tarefa fácil", disse.



Segundo a especialista em Terapia Intensiva em neonatologia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam),hoje o maior desafio profissional enquanto enfermeira materna infantil é vivenciar a dor de uma fissura, rachadura , mastites e abcessos que as mães podem enfrentar no início da amamentação. "Diante de tudo isso a maternidade desperta emoções e sentimentos que dificilmente conseguimos descrever em palavras" diz Amud.

Rhamilly destaca ainda que depois de tantos anos trabalhando com o binômio mãe e bebê, ela quer ser uma guia para as recém mamães, assessorando as mesmas de forma preventiva, antes da chegada dos pequenos durante a gestação ou com dificuldades relacionadas à amamentação, e primeiros cuidados com bebê. "Além de auxiliar no planejamento do desmame e retorno ao trabalho, dando a elas e a toda família tranquilidade neste período de tantas dúvidas e aflições para que possam se concentrar em curtir ao máximo esta fase tão importante e maravilhosa", finaliza.

Dança Materna e lanche colaborativo

Além de poder dividir experiências uma com as outras, as mães terão um momento de descontração com os filhos através da Dança Materna. Através da música, mãe e bebê terão uma atividade de conexão. Mães com filhos maiores também poderão usufruir da dança, além das gestantes. "Será uma atividade totalmente inclusiva", destaca Nayla.

Ao final o evento terá um lanche colaborativo. Cada participante pode levar algo para compartilhar. Para mais informações o público interessado pode entrar em contato com as doulas através do instagram @rodamaternaflorescer, ou telefone (92) 98121-0324.

SERVIÇO

Quando: neste sábado (13/07), às 15h30.

Onde: no Espaço Budhi, localizado na Rua Belo Horizonte, nº 1392 - Adrianópolis (anexo Café com Texto).

Quanto: entrada gratuita

Mais informações: @mayrllamotta e @naylanagawo

