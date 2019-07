Cinco ônibus incendeiam dentro de garagem em Manacapuru, no Amazonas

Manaus - Cinco ônibus incendiaram na noite desta quinta-feira (11), dentro de uma garagem localizada no município de Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado e equipes foram descoladas para o local para combater as chamas.

De acordo com o Cbmam, as viaturas do batalhão foram acionadas e seguiram para ocorrência, 20 mil litros de águas foram usados para combater o fogo, que deixou três ônibus com perda total e dois parcialmente destruídos. Não há informações de feridos.

