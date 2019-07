Morador denuncia que escola em Caapiranga teve energia cortada

Caapiranga - Moradores de Caapiranga (município distante 133.65 km de Manaus) denunciaram ao Portal Em Tempo que o fornecimento de energia elétrica da Escola Municipal Novo Horizonte, localizada na rua Acrizio Pereira, bairro Novo Horizonte, foi interrompido na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com um morador do município, que não quis se identificar, a unidade de ensino não possui energia elétrica desde o início desta manhã. Ele informou também que a sede da Prefeitura, a Secretaria de Educação e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município também tiveram o fornecimento de energia elétrica cortados.

O Portal Em Tempo entrou em contato com o gestor da unidade de ensino, que, por telefone, desmentiu a denúncia. Ele alegou que não houve nenhuma anormalidade na escola.

A reportagem também procurou os representantes da bancada de Educação no Amazonas, deputados estaduais Professora Therezinha Ruiz (PSB-AM) e Sinésio Campos (PT-AM), para questioná-los sobre a ciência do caso e quais providências poderiam ser adotadas por eles, mas até a tarde desta sexta não houve respostas.

A concessionária de energia elétrica Amazonas Energia e o Ministério Público do Amazonas (MPAM) também foram procurados, estão apurando as informações para realizar o pronunciamento. Já os canais de atendimento da Prefeitura de Manaus, que constam no site da instituição, estão incomunicáveis.

Edição: Isac Sharlon

