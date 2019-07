Vídeo: Igreja expõe todos os mantos usados pela padroeira de Parintins

Parintins - Neste ano, o manto retrata o tema da festa da padroeira: Maria, mãe dos povos da Amazônia. Além da imagem de Nossa Senhora com pinturas indígenas, o manto traz ainda as imagens de Dom Arcângelo Cerqua, primeiro bispo de Parintins; Chico Mendes; irmã Dorothy; Valdir Viana; e do tuxaua Zezinho Sateré. Gente que viveu, amou e defendeu os povos da floresta.

E mais uma vez, é pelas mãos da costureira Ray Góes que o manto vai ser produzido. Ela é a responsável pela confecção desde 1998.

Neste ano, a Paróquia da Catedral inaugurou, durante os festejos da padroeira, uma exposição dos mantos já utilizados pela imagem da santa desde o início da festa em 1998.

A benção solene do manto de 2019 será ao meio dia da próxima segunda-feira (15) na Catedral do Carmo.

