Vídeo: servidores do Ipaam entram em greve por tempo indeterminado

Manaus - Depois de duas paralisações de advertência, os servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) entraram em greve na última quarta-feira (10) por tempo indeterminado. Eles reivindicam pagamento de data-base do ano de 2014 a 2019, porém a lei orçamentária não prevê reajuste para os servidores públicos no ano que vem, o que piora a situação. A categoria reivindica reajuste salarial desde 2014.

