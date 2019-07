Falta de pavimentação em rua gera transtorno para moradores em Manaus

Falta de pavimentação na rua Itacarambi, localizada no bairro Cidade Nova | Foto: Izaías Godinho

Manaus - A falta de pavimentação na rua Itacarambi, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, tem tirado a tranquilidade dos residentes do local. Os moradores denunciaram ao Portal Em Tempo, nesta sexta-feira (12), que a rua está esburacada há mais de dois anos e que o atual estado das vias dificulta o tráfego de veículos e a mobilidade urbana dos residentes.

O restaurador de veículos Edvaldo Alfaia, morador do local há 22 anos, disse que, devido aos buracos, muitos carros quebraram. O autônomo afirmou que apesar de passarem todos os dias pela rua, os caminhões de coleta de lixo evitam trafegar no local. “Já vi várias vezes os carros entrarem em pane mecânica na via. Quando chove, a situação fica ainda pior. Quando os carros passam, dão banho de lama na gente”, frisou o morador.

Outra moradora, que preferiu manter o anonimato, disse ao Portal Em Tempo que os próprios moradores tentam 'tapar' os buracos na rua com pedras e cascalhos. “Há mais de dois anos que essa rua está desse jeito. Toda a população fica prejudicada. E a gente espera uma resposta das autoridades para que seja feita alguma coisa aqui”, concluiu a moradora.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) afirmou que está com equipes trabalhando no bairro, com serviços nas ruas 152 do Núcleo 23,e 151 do Núcleo 11.

“Paralelamente, o bairro também está sendo atendido pela primeira etapa do programa Requalifica, com recapeamento na Rua 121. A demanda foi encaminhada para ser verificada e atendida”, frisou a secretaria em nota.

