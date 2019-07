Vídeo: Amarelinho dá ré e deixa carro parcialmente destruído em Manaus

Manaus - As cenas foram registradas por pessoas que acompanharam a discussão, o condutor do carro vermelho discutiu com a motorista do ônibus alternativo que reagiu dando a ré no veículo. A confusão aconteceu há cerca de duas semanas na avenida Autaz Mirim, na zona leste de Manaus. A equipe da TV Em Tempo conversou com o condutor que impediu o deslocamento da lotação. Ele mostrou o carro, que ficou parcialmente destruído e contou como tudo aconteceu.

A equipe da TV Em Tempo também foi atrás da cooperativa que faz a gestão dos alternativos. Na Manaus Cooper, foi informado que a motorista da lotação foi afastada das funções.

Um outro dado curioso, descoberto pela reportagem, é o histórico de multas do alternativo mostrado nas imagens. Desde 2010, foram 40 multas. Quatro delas estão em atraso, bem como a documentação do veículo.

O repórter da TV Em Tempo fez uma viagem à bordo de um dos alternativos para constatar a qualidade dos serviços. O motorista parou o veículo em local proibido e, durante todo o trajeto pela avenida, o condutor utilizou a buzina de modo prolongado, o que é considerado infração de trânsito leve, com multa de R$ 88,38.

Quem utiliza o transporte público, reclama da imprudência dos motoristas. Procurada pela equipe da TV Em Tempo, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos de Manaus não quis comentar o assunto.

