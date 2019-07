Vídeo: Motoristas de app fazem protesto contra aumento de gasolina

Manaus - Mais uma vez os motoristas de aplicativo pararam a avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Eles tomaram conta de duas das três faixas da via em protesto. O resultado disso foi um trânsito caótico para aqueles que voltavam para casa.

A estagnação do valor elevado no litro da gasolina tem feito com que muitos motoristas de aplicativo abandonassem a profissão.

Caso o preço dos combustíveis não tenha qualquer tipo de redução, uma nova manifestação deve acontecer na próxima semana. A categoria luta pela diminuição de até 20% no valor do litro da gasolina.

Se for levado em consideração o pedido dos motoristas e do ministério público, o preço do litro poderia chegar a R$ 3,75, uma realidade bem diferente daquela encontrada hoje nos postos.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Waldir Adriano/TV Em Tempo

Leia mais:

