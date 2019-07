Prefeito assina “Pacto de Metas Educacionais” de Manaus

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (12), no Parque Municipal do Mindu, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, assinou o “Pacto de Metas Educacionais”, com o objetivo de elevar a qualidade de ensino e aprendizagem na rede de ensino municipal.

A assinatura é realizada anualmente como forma de pactuar os cumprimentos em a Prefeitura, Semed e as escolas municipais para garantir a melhoria do desenvolvimento da educação de mais de 240 mil estudantes.

Manaus apresenta um índice significativo na educação e está no 9º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Idep), apresentando uma redução de 70% do abandono escolar e melhorias nos índices de alfabetização.

Segundo o Arthur, os professores e a educação devem ser valorizada. “Nós temos que estar ao lado dos professores, recicla-los e apoiá-los. Assim como vejo que os professores tem que ser bem remunerados. Somados o que somos é muito menor do que os professores são e devemos tudo, a eles”, destacou.

De acordo com a prefeitura de Manaus o objetivo para 2019 é alfabetizar 66% dos alunos, ainda no 1º ano do ensino fundamental, e 76% até o final do 2º ano. Essa meta é progressiva, chegando até 100% em 2021.

Para a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, Manaus é uma referência no Brasil e no mundo. “Conseguimos mostrar que aqui, no coração da Amazônia que fazemos educação de verdade e vamos continuar buscando a melhoria do nosso índice. Porque aqui se aprende com qualidade”, explanou.

Uma das metas globais da prefeitura para a educação é aumentar a posição no ranking entre as capitais brasileiras. Hoje, a educação manauara tem a nota 5,8 e quer chegar a 6,4 nos Anos Iniciais do Idep e de 4,7 para 5,2 nos Anos Finais.

