Esplanada é reinaugurada em Manaus e faz sorteio de brindes

Manaus - A avenida 7 de Setembro, localizada no Centro de Manaus, ficou mais movimentada nesta sexta-feira (12), após a reinauguração da loja Esplanada Presentes no local. De acordo com os servidores da loja, na quinta-feira (11), muitas pessoas ficaram acampadas em frente ao estabelecimento, por conta de um sorteio relâmpago que deu direito ao cliente premiado, levar para casa os produtos que escolhesse ao percorrer pela loja por 5 minutos com um carrinho de compras.



O coordenador de compras da Esplanada, Francisco Pinho disse ao EM TEMPO que a loja traz muitas novidades à população manauara, como um acervo de mais de 20 mil itens, crediário próprio, ambiente climatizado e muitas promoções.

“Estamos aqui, para apresentar ao público produtos de diversos países, além da variedade no nosso acervo. Os produtos são de muita qualidade. E a tendência é melhorar cada vez mais”, afirmou Pinho acrescentando que a loja abre de segunda à sexta-feira das 8h às 19h e aos sábados das 8h às 18h.

Na entrada da loja, um carro Fiat Mobi está à mostra, e poderá ser entregue ao cliente que for sorteado após a compra de um produto da marca Sanremo. “Na compra de qualquer produto da Sanremo, que é uma parceira nossa, o cliente vai estar concorrendo ao carro. É só comprar na Esplanada, fazer o cadastro no site e torcer. O sorteio vai ser dia 25 de julho”, frisou Francisco e disse ainda que há previsão para a inauguração de mais uma loja Esplanada, em Manaus, no próximo semestre.

A dona de casa, Madalena Rodrigues de 48 anos, ficou surpresa ao ver um veículo na entrada da Esplanada. “Esse carro já é meu! E a inauguração dessa loja foi pontual, pois tem tudo o que a gente precisa. Infelizmente não pude estar ontem no sorteio, mas hoje estou aqui para aproveitar as novidades”, concluiu a dona de casa.

O Em Tempo esteve na loja Esplanada presentes e constatou que a loja possui segurança, estacionamento próprio. Além disso, a loja conta com elevadores e escadas rolantes que contemplam os três andares do estabelecimento.

