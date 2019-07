PC investiga denúncias de irregularidades em distribuidoras de gás

Manaus- A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), coordenada pelo delegado Eduardo Paixão, titular da especializada, deflagrou ao longo da manhã de quinta-feira (11), a operação “Gás Seguro”, em distribuidoras de gás situadas no bairro Centro, zona sul da capital, com o objetivo de averiguar denúncias anônimas, informando a existência de irregularidades nos estabelecimentos.



De acordo com a autoridade policial, não foram encontradas irregularidades nos locais indicados nas delações. Segundo o delegado, a equipe da Decon aproveitou a oportunidade para dar orientações aos proprietários dos estabelecimentos e tirar dúvidas dos consumidores que estavam nas distribuidoras no momento da operação policial.

“Quando chegamos aos locais, os estabelecimentos estavam todos com botijas de gás lacradas e com alvarás regularizados. Reitero a importância do compromisso que a população deve ter ao fazer denúncias. Ressalto, ainda, que falsa comunicação de crime é uma contravenção penal prevista no Art. 340, do Código Penal Brasileiro”, advertiu Eduardo Paixão.

*Com informações da assessoria

