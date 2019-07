Bairros das zonas Leste e Norte de Manaus ficarão sem água

Manaus - Para interligar o novo reservatório de água tratada da Cidade de Deus ao sistema de abastecimento, a concessionária Águas de Manaus vai interromper temporariamente o fornecimento de água em alguns bairros e conjuntos das zonas Norte e Leste de Manaus na próxima terça-feira (16).

A concessionária explica que o corte no fornecimento é necessário para que os trabalhos ocorram com segurança e pede que as pessoas façam o uso consciente e se possível, reservem água para o período.

Os ajustes para a interligação começam a partir das 13h da terça-feira (16) e tem previsão de serem finalizados até 1h de quarta-feira (17). A partir deste horário, o sistema volta a operar. A previsão é que o abastecimento de água tratada na região seja normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

A concessionária diz que disponibilizará carros pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde, escolas da região ou qualquer situação emergencial na área.

Os bairros abrangidos pela parada programada são: Cidade de Deus I e II, Alfredo Nascimento I e II, Aliança com Deus, Fazendinha I e II, Santa Bárbara, Cj. Viver Melhor II, Gustavo Nascimento, Nossa Senhora de Fátima II, Conjunto Ben-Hur, Braga Mendes, Val Paraiso, Bom Jardim e Morro da Catita.

Benefício para 150 mil pessoas

De acordo com a Águas de Manaus, o novo reservatório da Cidade de Deus terá capacidade para reservar 3 milhões de litros de água e vai reforçar o sistema de abastecimento na região, que atualmente já conta com um reservatório de 5 milhões de litros. Cerca de 150 mil pessoas serão beneficiadas com a obra. A nova unidade possui 16,8 metros de altura, 15,8 metros de diâmetro e começou a ser construída em novembro do ano passado.

A concessionária afirma que o novo reservatório trará uma série de melhorias para a região. Além de ampliar a reserva de água tratada nas zonas Leste e Norte, a obra deve ajudar a reduzir as oscilações na pressão de água nos bairros abastecidos pelo sistema Cidade de Deus, além de facilitar a implantação de expansões de redes na área.

Novos reservatórios

Atualmente Manaus possui 182 reservatórios em operação e outros cinco novos reservatórios, construídos nos bairros Jorge Teixeira, Compensa, Cidade Nova, Colônia Santo Antônio e Cidade de Deus, serão agregados ao sistema de abastecimento da capital, aumentando a reserva de água tratada na cidade em 30 milhões de litros, beneficiando uma população aproximada de 500 mil pessoas.

*Com informações da assessoria

