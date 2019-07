Bola da Suframa será interditada a partir de segunda-feira (15)

Manaus - A partir de segunda-feira (15), a Prefeitura de Manaus dá início a uma nova frente de obras no Distrito Industrial 1, com a recuperação da bola da Suframa. A área integra o primeiro e mais crítico lote de obras no Distrito, dentro do pacote de ações planejadas pela prefeitura em homenagem aos 350 anos de Manaus, comemorados em outubro deste ano.

Para o avanço dos trabalhos, haverá um estreitamento na pista que contorna a rotatória, na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul, que nessa primeira fase será tapumada em seu raio interno. Agentes da Gestão de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes no local, a partir das 8h, para monitorar o tráfego e oferecer segurança na circulação de condutores e pedestres.

“Será uma interdição parcial, ou seja, o fluxo será mantido com retenção, por isso não haverá desvios, mas sempre sugerimos aos condutores que busquem outras opções durante o período de obras”, reforçou o diretor de Operações e Fiscalizações do IMMU, Stanley Ventilari.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a expectativa é de que a recuperação completa da bola da Suframa seja concluída em seis meses, considerando as duas fases da obra.

“Primeiro iremos atuar no raio interno, trabalhando a drenagem, base e sub-base. Na sequência, aplicaremos um novo pavimento rígido, em concreto, que dará maior durabilidade à pista. A segunda fase corresponde à realização do mesmo serviço no raio externo da rotatória”, explicou o diretor de Obras da Seminf, Tabajara Júnior, acrescentando que o prazo considera o tempo de cura do concreto, de 20 a 30 dias, para cada etapa.

As obras de recapeamento e recuperação do Distrito Industrial 1, pela primeira vez, estão sendo executadas pela prefeitura, obedecendo ao cronograma estipulado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Os serviços foram divididos em três lotes e já contemplaram cinco ruas com novo asfalto e que agora recebem melhorias em calçadas, meios-fios e sarjetas.

Projeto

Ao todo, 35 vias do Distrito Industrial 1 serão revitalizadas. Essa é uma das obras mais esperadas pela cidade pela importância econômica do Polo Industrial de Manaus, que irá recuperar suas características de cartão-postal, contribuindo para atrair novos investidores. Dos R$ 150 milhões garantidos no Tesouro nacional, o projeto da Prefeitura de Manaus irá custar R$ 136 milhões, havendo uma sobra de R$ 14 milhões.

O primeiro lote de obras compreende, entre outras vias, as ruas da Feira, Rio Jaguarão, Rio Quixito, Itaúba e as avenidas Governador Danilo de Matos Aerosa, Ministro João Gonçalves, Ministro Mário Andreazza e Guaruba, bem como a bola da Suframa.

O segundo lote e o terceiro agregam as vias com nível intermediário e leve de criticidade, como as ruas Buriti, Tambaqui, Matrinxã, Tucumã, Puraquê, Jutaí, Mogno, Ipê, Cupiúba, Oitis, Autaz Mirim, Solimões e adjacentes, além das bolas da Gillette e Samsung.

