Moradores do conjunto Águas Claras cobram melhorias na infraestrutura

Manaus - Bueiros a céu aberto, rua sem asfalto, pontos viciados de lixo e mato na calçada. Esses são alguns problemas enfrentados diariamente por moradores da rua Acácia-Negra, no conjunto Águas Claras 2, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Os comunitários se sentem abandonados pelo poder público há oito anos.

De acordo com a moradora Sirleide Soares, de 43 anos, a rua sem pavimentação causa transtorno no local. Quando chove, os moradores ficam impedidos de caminhar devido à lama que se forma na região. Por outro lado, quando o local está seco, a poeira entra nas casas, suja as roupas e prejudica a respiração dos moradores, conforme diz a mulher.

Lixo também é um problema no bairro | Foto: Josemar Antunes

“Há muito tempo enfrentamos problemas de infraestrutura. A falta de pavimentação asfáltica está trazendo sérios problemas de saúde para quem mora aqui. A impressão é de que estamos esquecidos pelo poder público. Essa é a única rua do conjunto que não recebeu os serviços de obras da Prefeitura de Manaus", afirmou a moradora Sirleide Soares.

Abandono

Outro problema destacado pelos moradores são os bueiros a céu aberto e mato nas calçadas, além de lixeiras viciadas. Uma placa de obras da Prefeitura de Manaus foi colocada indicando os serviços de obras na comunidade.

Segundo os comunitários, uma criança e três carros já caíram em um dos bueiros. Os donos dos veículos tiveram danos materiais. Já a criança quebrou a boca e teve ferimentos leves pelo corpo.

Bueiro a céu aberto é outro problema no local | Foto: Josemar Antunes

"Quem mora aqui já conhece o problema, mas quem vem ao conjunto pela primeira vez acaba não prestando atenção nos bueiros destampados. Uma garota caiu no bueiro e ficou muito machucada. Sem proteção, alguém pode até morrer ao cair nesses buracos para drenagem de águas", disse Cristiano da Silva, de 42 anos, morador do conjunto há cinco anos.

Limpeza

Outro problema enfrentado pelos moradores é com a coleta de lixo. Segundo eles, o serviço é feito regularmente, porém o descarte dos resíduos acontece na rua Acácia-Vermelha, que possui pavimentação asfáltica.

"Temos que caminhar até a rua Acácia-Vermelha para descartar o lixo porque a rua Acácia-Negra não tem asfalto. É um absurdo. O local também já se tornou uma lixeira viciada", explicou um morador.

O problema no local já dura há anos, segundo os moradores | Foto: Josemar Antunes

Prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que ainda está atuando na Rua Acácia Negra. A primeira fase da obra contemplou implantação de tubulação subterrânea, atualmente o solo está sendo compactado e será preparado para receber a primeira camada de massa asfáltica.

A área também, segundo a secretaria, receberá revitalização com drenagem superficial que compõe meio-fio, sarjeta e manutenção das caixas coletoras.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

CGL lança edital de licitação para obras e serviços de infraestrutura