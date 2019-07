Amigos morrem afogados após caiaque virar no Lago Tarumã, em Manaus

O IML fez a remoção dos corpos do Pelotão Fluvial dos Bombeiros, no Centro de Manaus | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O que era para ser uma confraternização terminou em tragédia na tarde deste sábado (13). Os amigos identificados até o momento como Lucas Rangel e Gabriel Carlos, ambos de 18 anos, morreram afogados durante um passeio de caiaque no Lago Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com sargento Gelnivan Maciel, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as vítimas estavam comemorando o aniversário de um outro amigo, em um flutuante daquela região. Lucas, Gabriel e outro rapaz, não identificado, foram fazer o passeio, porém a pequena embarcação onde estavam acabou virando no lago.

"Um dos jovens não sabia nadar, nos repassaram que ele usava colete salva-vidas, mas possivelmente o equipamento não estava totalmente preso ao corpo e ele acabou tirando no desespero. A outra vítima foi tentar ajudar o amigo que estava se afogando, mas, segundo testemunhas, os dois se abraçaram e, infelizmente, acabaram indo para o fundo e se afogaram", informou Gelnivan.

Os corpos das vítimas foram resgatados a 12 metros de profundidade | Foto: Divulgação

Ainda conforme o sargento, o terceiro passageiro do caiaque teria conseguido nadar e foi resgato por uma lancha particular. O salva-vidas que o rapaz estava usando também foi encontrado na área do incidente.

O CBMAM foi acionado por volta de 12h30 para realizar buscas pelas vítimas. "No total, foram 30 minutos de buscas. Os corpos foram encontrados a 100 metros de distância do flutuante, onde estava o aniversário, e a 12 metros de profundidade. Dois mergulhadores participaram da ação ", relatou o sargento.

Os corpos foram transportados para o Pelotão Fluvial do CBMAM, no Centro da capital, de onde foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

