Vítima de acidente de trânsito é resgatado por helicóptero da SSP-AM

Manaus - Agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizaram, no final da manhã desta sábado (13), o resgate de um jovem de 18 anos, vítima de acidente de trânsito no município de Itacoatiara. O paciente foi trazido de helicóptero para Manaus e encaminhado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Alison David de Azevedo sofreu um acidente de moto e foi levado para o Hospital Regional de Itacoatiara, município distante de Manaus aproximadamente quatro horas de carro. O acidente ocorreu na madrugada, quando Alison, que pilotava uma motocicleta, colidiu em uma árvore.

Ao constatarem a gravidade do quadro, uma vez que a vítima teve traumatismo craniano encefálico e politraumatismos na face, os médicos do município solicitaram a remoção do jovem para a capital.

De acordo com o delegado Alexandre Moraes, que faz parte seção de Relações Públicas e Institucionais do DIOA, a equipe do departamento, a bordo da aeronave Água 1, composta pelos pilotos coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Tupinambá, e delegado Edval Cortes e pelo operador aeronáutico, cabo do Corpo de Bombeiros, Daniel Vilela, chegou ao município por volta das 11h e estava de volta à Manaus às 12h45.

O tempo de remoção durou pouco mais de cinquenta minutos, representando um importante ganho para o quadro de saúde do paciente, que agora passará por exames e avaliação médica no hospital, referência em traumas em Manaus.

Este foi o sexto um resgate desse tipo realizado pelos agentes do DIOA, que já resgatou pacientes vítimas de acidentes domésticos e de picada de animais peçonhentos.

