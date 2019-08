Governo do AM movimentou mais de R$ 10 milhões com as Feiras da ADS

Manaus - No primeiro semestre deste ano, as Feiras de Produtos Regionais, realizadas pelo Governo do Amazonas, movimentaram mais de R$ 10 milhões com a comercialização de alimentos cultivados por agricultores locais. Foram cerca de 3.586.344,00 milhões em quilos de produtos regionais vendidos nas 10 edições da feira, promovidas de terça a sábado na capital, e 15 edições semanais no interior do Estado.

São mais de 500 participantes cadastrados, entre produtor individual, associações, cooperativas, agroindústrias e empreendedores de gastronomia e produtos artesanais. As feiras, realizadas semanalmente pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), representam a garantia de venda direta entre o produtor e o consumidor.

Há quatro anos, a produtora rural Raimunda e seu esposo, Luiz Carlos Pereira, participam das Feiras da ADS. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), dona Raimunda, de 69 anos, já está aposentada e não abre mão de estar todos os sábados comercializando seus produtos na feira realizada no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam).

“Nosso principal produto é a laranja pera. Vendemos a R$ 10,00 com 20 a 25 unidades de laranja. Mas também produzimos e trazemos para a feira outros produtos, como: acerola, limão, cupuaçu e rambutã”, comenta. Segundo o casal, é possível lucrar até R$ 1.500,00 em apenas um dia de feira, com a venda dos produtos cultivados na propriedade deles, situada no ramal do laranjal (Manacapuru).

Na capital, a feira da ADS que mais se destaca em vendas é a realizada no Shopping Ponta Negra. As duas edições (quarta e sábado) somam R$ 2.835.556,50 milhões, cerca de 1.232.852,00 milhão em quilos de alimentos regionais comercializados.

Investimento

A atual gestão da ADS investiu R$ 2.865.090,00 milhões em recursos para aquisição de novas tendas, expositores, mesas, cadeiras, coletes, bonés e faixas. “Estamos ampliando as feiras para municípios que não contavam com estrutura para o escoamento e venda da produção local. As feiras são importantes realizações para a qualidade de vida da população, que passa a adquirir produtos frescos, e para a garantia de renda aos agricultores amazonenses”, ressalta o Presidente da Agência, Flávio Antony Filho.

Inaugurações

Em Manaus, no período de seis meses, a ADS implantou mais duas feiras de produtos regionais e uma ala de produtos orgânicos que está inserida na feira do Shopping Ponta Negra (aos sábados). No interior, os agricultores de Nhamundá e Barreirinha foram beneficiados com um espaço estruturado para expor e comercializar seus produtos. Já a cidade de Parintins foi contemplada com um novo kit feira.

Interior – Em 15 municípios do Amazonas foram comercializados 675.358 mil quilos de produtos, alcançando R$ 2.626.662,96 milhões em recursos movimentados, beneficiando 567 produtores rurais.

Agenda de Feiras da ADS em Manaus

Terça-feira: Das 16h às 20h, no Sumaúma Park Shopping e Manaus Plaza Shopping.

Quarta-feira: Das 16h às 20h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra.

Quinta-feira: Das 16h às 20h, no Manaus Plaza Shopping.

Sexta-feira: Das 14h às 18h, no estacionamento da Afeam; das 16h às 20h, no estacionamento da Sepror.

Sábado: Das 5h às 11h30, no Vitello Frigorífico; das 05h às 12h, no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam) e no Comando Geral da Polícia Militar; e a partir das 07h no Shopping Ponta Negra - com uma ala específica para produtos orgânicos.

