Coleta de sangue na Prefeitura será aberta a servidores e à sociedade

Manaus - A todo o momento existe alguém precisando de sangue e não existe qualquer substituto para o líquido que dá vida ao corpo humano. Por isso, é tão importante que a corrente de doação de sangue se torne cada vez mais forte.

É por isso que, além dos servidores municipais, a sociedade civil em geral também é convidada a aderir à campanha de coleta de sangue da Prefeitura de Manaus. A iniciativa tem a coordenação do Fundo Manaus Solidária, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Nesta quinta-feira (18), a Unidade Móvel de Coleta do Hemoam – o Vampirão - estará das 8h às 17h, na sede da Prefeitura de Manaus, em frente ao auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, para realizar a coleta sanguínea.

Entusiasta da campanha de incentivo à doação de sangue, a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro ressalta a importância desse gesto que ajuda a salvar vidas. “Doar sangue é um ato de amor, uma atitude altruísta e de solidariedade. Nós não precisamos esperar que alguém perto de nós necessite para fazer a nossa parte. Amanhã pode ser eu ou você a buscar esse ato de amor, por isso, doe”, enfatizou.

Nos últimos anos, as taxas de doação não tiveram oscilações, o que demonstra que as campanhas têm dado certo e há uma conscientização maior da população, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, é necessário fortalecer as ações que estimulam a doação voluntária para manutenção dos estoques de sangue no país.

Para doar

• Podem doar sangue pessoas entre 18 e 59 anos, com peso a partir de 50 quilos e em bom estado de saúde.

• Não pode doar sangue a pessoa que teve hepatite depois dos 10 anos de idade, que teve comportamento sexual de risco, que usa drogas, que teve malária;

• Quem recebeu transfusão sanguínea ou teve doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses ou que teve febre nos últimos 30 dias.

