Moradores reclamam de forte odor em bueiro no Jorge Teixeira

Manaus - O forte odor exalado de um bueiro incomodou os moradores da rua Maquaré, localizada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 11h, desta terça-feira (16).

De acordo com a vendedora Chayenne Cardoso Fernandes, de 19 anos, o mau cheiro acontece desde a última quarta-feira (11). Na manhã desta terça-feira (16), ela e outras moradoras decidiram encontrar o possível corpo.

"O cheiro está incomodando desde semana passada. Hoje o odor ficou mais forte e decidimos ver se havia um corpo no bueiro. Porém, o local é escuro, estreito e de difícil acesso", disse.

Os moradores relataram que não têm informações se há alguém da comunidade desaparecido. "A rede de esgoto é extensa e os resíduos são despejados em um igarapé. Na última quarta-feira (11) tinha um saco de fibra com sangue próximo de outro bueiro, na rua Paranacaxi. Não temos certeza se esse odor está sendo causado por esse saco", explicou Chayenne Cardoso.

Não foi encontrado nenhum cadáver dentro do bueiro | Foto: Josemar Antunes

O tenente Gilsomar, comandante do Corpo de Bombeiros, informou que não foi encontrado nenhum cadáver dentro do bueiro.

"A nossa equipe retirou a tampa do bueiro e não encontramos nada que estivesse obstruindo a rede do esgoto. Atendemos a ocorrência porque havia um possível cadáver, mas essa informação não procede. Pode ser restos de entulhos que apodreceram. Se fosse corpo com a retirada da tampa o odor seria mais forte", explicou.

A reportagem constatou que outros dois bueiros também não possuem tampa.

Outro caso

Em 2015, um homem conhecido como "Baré", de 53 anos, morreu afogado ao cair no bueiro durante uma forte chuva. "O Baré escorregou e caiu dentro de um dos bueiros na rua Paranacaxi. Ele engoliu muita água e morreu afogado. Chovia muito na época", disse.

Grades arrancadas

Outra moradora disse que os bueiros tiveram as grades arrancadas por traficantes. "As grades dos bueiros foram retiradas por traficantes para esconder drogas e jogar rivais de facção criminosa mortos. Aqui rola venda de entorpecentes em plena luz do dia. Estamos sem segurança e policiamento para coibir essas práticas criminosas", disse uma moradora.

