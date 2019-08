Master coach realiza curso de terapia complementar em Manaus

Manaus - Você já ouviu falar de terapias complementares? E que essas práticas, como por exemplo, tratamentos e energéticos, como a Barras de Access que consiste em acessar pensamentos, sentimentos e emoções ligados às crenças que limitam as pessoas de serem quem realmente são podem te ajudar.

Em algum momento já parou para pensar que ao aceitar as ideias dos outros, você sem querer também absorve a realidade dessas pessoas?

Foi pensando neste cenário, que o psicólogo, master coach e facilitador em Access Consciousness e Barras de Access entre outras especialidades, Sandro Donizete traz para Manaus entre os dias 19 a 22 de julho, no hotel Mercury, o curso Fundamento Manaus.

A imersão é realizada utilizando técnicas e pragmáticas de Access Consciousness, um conjunto de processos e ferramentas que facilitam a expansão da consciência. O especialista também estará realizando dois cursos extras, o curso de Barras de Access e Facelift. Ambos irão acontecer na Escola de Rike e Terapias Alternativas idealizadora e parceira das programações.



De acordo com Donizete, o Fundamento é projetado para empoderar o participante a mudar qualquer coisa gostaria em sua vida. “Você receberá uma caixa de ferramentas completa que lhe permitirá romper o fundamento de limitação, a partir do qual nós funcionamos com tanta frequência, e construir um novo fundamento, de possibilidades ilimitadas, de modo a começar a criar a vida que de verdade você deseja”, explica o especialista.



Segundo Donizete, ao todo serão 4 dias de transformação, autoconhecimento e infinitas possibilidades. “O que você deseja? O que você gostaria que fosse diferente? Gostaria de mais alegria? Mais diversão? Mais facilidade? O que quer que isso seja para você, é possível e será apresentado durante todos esses dias”, adianta.

Atualmente Access Consciousness está presente em mais de 40 países entre os quais: Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Malásia,Índia, Itália, Noruega, Suécia, França, Turquia, África do Sul, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Venezuela, Panamá, Bolívia, Guatemala, México. “Consciência é incluir tudo e não julgar nada. O que nos permite receber em totalidade. Receber é uma das nossas maiores capacidades e uma das coisas que mais nos negamos a fazer”, diz.

Curso de Barras de Access

Sandro também estará em Manaus para ministrar um curso dia 18 de julho das 9h às 19h sobre Barras de Access | Foto: Divulgação

Sandro também estará em Manaus para ministrar um curso dia 18 de julho das 9h às 19h sobre Barras de Access, que acontecerá a Escola de Rike e Terapias Alternativas. A Barra de Access consiste em acessar pensamentos, sentimentos e emoções ligados às crenças que limitam as pessoas de serem quem realmente são, os dissolvendo por meio de 32 toques suaves na cabeça. A duração varia, em média, de uma hora a 90 minutos.



Segundo ele, o que não serve mais dentro da cabeça se apaga. "Imagina a sua vida repleta de muros a sua volta e estes muros bem altos são formados por tijolos. E cada tijolo é um julgamento, uma crença limitante, uma crítica, uma dor, trauma e drama, pontos de vistas sobre o que é certo ou errado, bem ou mal, com tudo sobre o que você aprendeu nesta vida com familiares, amigos e sociedade. Assim, esses muros impedem você de ver além de você mesmo e do horizonte, onde muitas vezes eles ficam tão altos que mesmo com dezenas de pessoas a sua volta você sente solidão. É aí que a Barra de Access entra", explica.

Curso de Facelift

Sandro Donizete também estará ministrando na Escola de Rike um curso sobre Facelift, técnica realizada apenas com o toque das mãos na face e pescoço, ativando mais de 30 energias e sem a utilização de bisturis, agulhas ou cremes. Cada sessão dura de 60 a 90 minutos. A técnica resulta em uma pele mais viva e saudável.

Segundo ele, o método não é apenas estético: os efeitos também são sentidos por dentro. "A ciência diz que as células ficam elípticas por excesso de sentimentos e emoções, por isso, após receber uma sessão de Facelift elas voltam ao estado normal oval, onde a energia passa a fluir por todo o corpo. Baseado nisso, ela não é apenas para beleza, mas para a saúde do corpo todo", ensina.

Ambas são ferramentas do Access Counsciosness®, criadas há mais de 25 anos pelo Gary Douglas e Dr. Dain Heer nos Estados Unidos, e que hoje são aplicadas em 174 países.

Sandro Donizete

Sandro Donizete está em 17ª colocação no ranking mundial de Facilitador Certificado de Access e acredita que esse mérito venha de colocar em prática com ele mesmo aquilo que ele ensina nas classes ou oferece aos clientes. "Todos os seres humanos precisam aprender as ferramentas do Access Counsciosness, e digo isso não apenas para os que desejam ser profissionais, mas para usarem em suas vidas. Quem é que não quer facilitar sua comunicação, sua energia, seus relacionamentos, sua criatividade e seus negócios?".

5 dicas para ter uma vida mais feliz:

- Não julgar a si e a ninguém;

- Fazer escolhas a cada 10 segundos;

- Saber receber;

- Viver no interessante ponto de vista;

- Viver sem drogas que fazem perder a consciência (remédios receitados por médicos estão liberados!).

Serviço:

Fundamento Manaus

Dias: De 19 a 22 de Julho

Facilitador: Sandro Donizete

Local: Hotel Mercure

Informações: 98133-9355 e 11 989446598

Host: Luscenir Alves – Escola de Rike

https://www.empoderandopessoas.com.br/fundamento-manaus

