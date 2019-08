Governo sanciona lei que concede pagamento a policiais e bombeiros

Manaus - O governador Wilson Lima sancionou a Lei nº 4.865, que garante o pagamento da segunda parcela do escalonamento (10,85%) mais a data-base de 2019 (4,58%) aos policiais militares e bombeiros do Amazonas, proporcionando reposição de 15,43% nos salários das categorias a partir do próximo mês de agosto, conforme acordado em abril, mês da data-base



Da mesma forma também está assegurado, na Lei, o pagamento do retroativo da data-base deste ano, referente aos meses de abril, maio, junho e julho. Os 4,58% referentes a esses meses serão divididos e pagos em parcelas iguais, nos vencimentos de agosto até dezembro.

“Estamos honrando compromissos assumidos com os servidores e, neste caso, cumprindo com o que acordamos em abril com as associações que representam os policiais militares e os bombeiros do Amazonas. Nossos esforços para o equilíbrio fiscal não comprometem o que já negociamos com os servidores. Nossa meta é buscar o equilíbrio das contas do Estado, que herdamos com dívidas e déficit orçamentário de mais de R$ 3 bilhões, e preparar o Amazonas para uma nova fase de desenvolvimento, marcada pela responsabilidade com o dinheiro público’’, disse o governador Wilson Lima.

Ainda em abril, o governador Wilson Lima autorizou a promoção de 2.260 policiais militares. Foi a primeira vez que o Governo do Amazonas cumpriu em dia as promoções. Do total de policiais beneficiados, 2.199 são praças e 61 oficiais. Atualmente, a Polícia Militar do Amazonas tem um contingente de aproximadamente 9 mil servidores na ativa, em todo o Estado.

Também no mês de abril, Wilson Lima assinou a promoção na carreira de 81 bombeiros. O ato também retificou processos de promoção de outros 97 servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), corrigindo inconformidades em atas de progressão de carreira da categoria dos anos de 2017 e 2018.

