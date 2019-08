"O Amazonas é o que está em melhor situação", diz juiz

Em entrevista, o juiz Luiz Cláudio contou sobre as medidas tomadas no Amazonas | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (15) o juiz procurador da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas (VEMS), Luiz Cláudio Chaves, concedeu entrevista exclusiva para a WEB TV EM TEMPO e falou sobre as medidas tomadas no Amazonas com relação aos menores infratores.

Os dados concedidos pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), do fim de semana na capital amazonense é de seis mortos a tiros e sete feridos em menos de 72 horas, o que torna um dos fins de semana mais violentos na cidade de Manaus, em alguns dos crimes há o envolvimento de menores de idade.

Dados divulgados pela Folha de São Paulo neste mês de junho conta que no Brasil, 11 estados brasileiros estão com superlotação nas unidades prisionais, o maior caso no estado do Rio de Janeiro.

O Amazonas conta com 48% de menores nas unidades prisionais, ou seja, menos da metade com relação aos outros estados. Este dado é visto de forma positiva, pois segundo os dados do ano de 2018 do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), 78% dos menores infratores não voltam para os sistemas prisionais.

"O estado do Amazonas é o que está em melhor situação, não chegamos na metade. É um dado extremamente relevante já que o estado lidera de forma positiva esta estatística", ressaltou Luiz Cláudio.

O Projeto Novos Rumos é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas que ajuda o menor infrator que está em medidas socioeducativas para serem inseridos no mercado de trabalho. O tribunal conta com 15 estagiários adolescentes e egressos do sistema socioeducativo. Com a medida ganham novas oportunidades e chances de não voltarem para a vida do crime organizado na cidade.

"Nós estamos provando que tem jeito, hoje trabalho na vara de menores e medidas sócio educativas porque acredito na mudanças das pessoas", assegura o juiz Luiz Cláudio.

Em 2018, segundo dados da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o Amazonas teve quase três mil jovens envolvidos em ocorrências criminais.

As medidas tomadas no AM para a retirada desses menores do mundo do crime conta com um trabalho árduo e interligado de vários profissionais, como psicólogos, professores, pedagogos e delegados. Dentre as atividades estão rodas de conversa, acompanhamento psicológico e palestras sobre os principais tema abordados no resgate dos menores.

